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12 декабря, 15:02

Агент Сулейманова заявил, что в «Хапоэле» футболист выходит на новый уровень

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал игру хавбека в этом сезоне.

«В этом сезоне Шапи очень хорошо проявляет себя. Можно сказать, что в «Хапоэле» он выходит на новый уровень. Мы видим, что прежний Шапи возвращается, он набрал отличную форму. Главное, чтобы и дальше он прогрессировал. «Хапоэль» дает возможность ему играть, тут его никто не ограничивает. Сегодня Шапи находится максимально в своей среде», — приводит слова Агузарова «РБ Спорт».

22-летний россиянин присоединился к «Хаполе» в августе 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за израильский клуб 18 матчей, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sulejmanova-v-hapoe-le-shapi-vy-hodit-na-novy-j-uroven/

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Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
0
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