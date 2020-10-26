Бывший тренер «Спартака» Кузнецов стал ассистентом главного в «Панатинаикосе»

Бывший помощник Олега Кононова в «Спартаке» Сергей Кузнецов, исполнявший обязанности главного тренера в прошлогоднем матче с «Краснодаром» после отставки Кононова (1:2), приступил к обязанностям ассистента в греческом «Панатинаикосе».

Он будет помогать 67-летнему румынскому специалисту Ласло Белени. С 2017-го по нынешний годы Белени, в 1986 году выигравший Кубок европейских чемпионов в составе «Стяуа», возглавлял бельгийский «Антверпен», и Кузнецов побывал у него на стажировке. После этого Белени пригласил Сергея помогать ему в свой следующий клуб.

«Панатинаикосу» в течение двух лет было запрещено выступать в еврокубках, но с этого сезона он это право вновь получил. В команде, с которой будет работать Кузнецов, есть два хорошо знакомых российскому болельщику игрока — бывшие полузащитники «Зенита» бразилец Маурисиу и француз Молло. Первый также выступал за «Терек», второй — за «Крылья Советов». (Игорь Рабинер)