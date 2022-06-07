Бруну Алвеш стал спортивным директором греческого клуба АЕК

Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш, который накануне объявил о завершении карьеры, занял должность спортивного директора греческого клуба АЕК, сообщает сайт команды.

Прежде португалец выступал за эту команду в сезоне-2004/05.

Последним клубом 40-летнего португальца был греческий «Аполлон Смирнис». Также Алвеш выступал за «Порту», «Зенит», «Фенербахче», «Кальяри», «Рейнджерс», «Парму» и другие клубы.

Защитник является четырехкратным чемпионом Португалии, двукратным чемпионом России, чемпионом Турции, а также чемпионом Европы-2016 в составе сборной Португалии.