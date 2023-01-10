«Ривер Плейт» предложил Рондону контракт на два года

«Ривер Плейт» предложил контракт бывшему нападающему «Зенита», «Рубина» и ЦСКА Саломону Рондону, сообщает журналист Николо Скира.

Аргентинский клуб готов подписать контракт с 33-летним венесуэльцем на 2 года.

Рондон является свободным агентом. 16 декабря 2022 года он расторг контракт с «Эвертоном», за который выступал с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 8 матчах английской команды и не отличился результативными действиями.