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Сегодня, 16:39

Бригада Сергея Карасева рассудит матч чемпионата Саудовской Аравии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев.
Фото РФС.

Как сообщал ранее «СЭ», российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым получила официальное приглашение на матч чемпионата Саудовской Аравии, который состоится 5 мая, информирует сайт РФС.

В состав квартета судей также вошли лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также видеоассистент арбитра Виталий Мешков.

Практика приглашения иностранных арбитров распространена по всему миру. Федерация футбола Саудовской Аравии регулярно приглашает для работы на матчах судей, рекомендованных УЕФА. В 2018-м году в эту страну приезжали работать Сергей Лапочкин, Алексей Еськов и Сергей Иванов. Другие национальные федерации также приглашали российских арбитров: в 2021 году Кирилл Левников работал на матче Кубка Греции.

Источник: https://rfs.ru/news/215795
Виталий Мешков
Игорь Демешко
Сергей Карасев (судья)
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