Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Бразильский футболист скончался от удара током, запуская воздушного змея

14:34
Футболист «Индепенденте» скончался от ударом тока.
Футболист «Индепенденте» скончался от ударом тока.

Защитник бразильского «Индепеденте» Кайю Фелипе Сантос Силва скончался на 22-м году жизни, сообщает The Sun.

Трагический инцидент произошел, когда футболист запускал воздушного змея. Змей запутался в линии электропередач, и футболист получил смертельный удар током.

— С чувством глубокого сожаления «Индепенденте» сообщает о смерти нашего игрока Кайю Фелипе. Мы выражаем искренние соболезнования его друзьям и семье, — говорится на странице клуба в Facebook.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир