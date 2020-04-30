Бразильский футболист скончался от удара током, запуская воздушного змея

Защитник бразильского «Индепеденте» Кайю Фелипе Сантос Силва скончался на 22-м году жизни, сообщает The Sun.

Трагический инцидент произошел, когда футболист запускал воздушного змея. Змей запутался в линии электропередач, и футболист получил смертельный удар током.

— С чувством глубокого сожаления «Индепенденте» сообщает о смерти нашего игрока Кайю Фелипе. Мы выражаем искренние соболезнования его друзьям и семье, — говорится на странице клуба в Facebook.