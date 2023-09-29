Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:31

Биджиев считает, что Дзагоев сможет проявить себя в «Ламии»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев прокомментировал переход российского полузащитника Алана Дзагоева в греческую «Ламию» на правах свободного агента.

«Дзагоев — неординарный футболист, отличающийся принятием нестандартных решений на футбольном поле. Он всегда был заряжен на борьбу, заводил свою команду, был одним из лидеров ЦСКА много сезонов. К сожалению, в последние годы его преследовали травмы, из-за чего он пропускал достаточно много времени. Переход Дзагоева в «Ламию» получился неожиданным. В Греции интересный чемпионат и очень импульсивные болельщики, которые сильно любят футбол. Ажиотаж там великолепный, атмосфера самая что ни на есть футбольная. Алан — опытный игрок, и я думаю, он сможет проявить себя в Греции на хорошем уровне», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

Срок соглашения с 33-летним полузащитником не разглашается.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее полузащитник играл за ЦСКА.

После 6 туров «Ламия» с 6 очками занимает 9-е место в греческой Суперлиге.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004777672/1005360765_bidjiev_dzagoev_v_lamii_smojet_proyavit_sebya_v_grecii_impulsivnyie_bolelschiki
Алан Дзагоев
Футбол
0
Читайте также
Слушания в CAS по делу Камилы Валиевой отложены
МПК не будет полностью приостанавливать членство Паралимпийского комитета России
Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ
В США рассказали о нежелании НАТО отвечать на возможный удар России
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Божович рассказал о сложностях в поиске клуба: «Много таких, как Абаскаль, без работы»

Собака отобрала мяч у футболистов во время матча чемпионата Мексики
Новости
RSS RSS
Все новости