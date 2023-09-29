Биджиев считает, что Дзагоев сможет проявить себя в «Ламии»

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев прокомментировал переход российского полузащитника Алана Дзагоева в греческую «Ламию» на правах свободного агента.

«Дзагоев — неординарный футболист, отличающийся принятием нестандартных решений на футбольном поле. Он всегда был заряжен на борьбу, заводил свою команду, был одним из лидеров ЦСКА много сезонов. К сожалению, в последние годы его преследовали травмы, из-за чего он пропускал достаточно много времени. Переход Дзагоева в «Ламию» получился неожиданным. В Греции интересный чемпионат и очень импульсивные болельщики, которые сильно любят футбол. Ажиотаж там великолепный, атмосфера самая что ни на есть футбольная. Алан — опытный игрок, и я думаю, он сможет проявить себя в Греции на хорошем уровне», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

Срок соглашения с 33-летним полузащитником не разглашается.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее полузащитник играл за ЦСКА.

После 6 туров «Ламия» с 6 очками занимает 9-е место в греческой Суперлиге.