Божович рассказал о сложностях в поиске клуба: «Много таких, как Абаскаль, без работы»

Бывший тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продолжении тренерской карьеры.

«У меня были предложения, но не такие, чтобы и я, и клуб были довольны. Из РПЛ? Не могу сказать, из каких стран. Хочу работать, жду вариантов. Но сейчас это не так легко. Много таких, как Абаскаль (иностранцев, — Прим. «СЭ»), без работы. Саудовская Аравия? Положительно отношусь к такому переезду, потому что я хочу работать!» — сказал Божович «СЭ».

Последним местом работы Божовича был тульский «Арсенал» который он покинул в 2022 году. Также черногорский тренер работал в «Амкаре», «Москве», «Ростове», «Локомотиве», «Црвене Звезде», «Динамо», «Арсенале», «Крыльях Советов» и других командах.

«Ростов» под его руководством стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14, а «Црвена Звезда» — чемпионом Сербии (2015/16).