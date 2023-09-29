Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:00

«Бенфика» — «Порту»: смотреть матч чемпионата Португалии

«Бенфика» и «Порту» сыграют в центральном матче тура чемпионата Португалии
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бенфика» и «Порту» сыграют в 7-м туре чемпионата Португалии по футболу. Игра пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне в пятницу, 29 сентября. Матч начнется в 22.15 по московскому времени.

Игру «Бенфика» — «Порту» покажет телеканал «Старт». Прямая трансляция из Лиссабона начнется в 22.10 по московскому времени.

Также прямой эфир игры «Бенфика» — «Порту» будет доступен на платформе «Кинопоиск».

Ключевые события матча примеры «Бенфика» — «Порту» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Бенфика» после 6 туров чемпионата Португалии расположилась на 3-м месте в турнирной таблице с 15 очкам. «Порту» занимает 2-ю строчку, «драконы» набрали 16 очков и при их равенстве уступают лидирующему «Спортингу» по дополнительным показателям.

ФК Бенфика
ФК Порту
0
Читайте также
«Формула-1» теряет зрителей. Отсутствие интриги — главный кошмар «королевской серии»
Экс-полузащитник «Локомотива» Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством
Минтруд назвал средний размер пенсии по старости в 2024 году
Беглов заявил о больших расходах Санкт-Петербурга из-за «Газпрома»
Путин поблагодарил участников боя у Урожайного за героизм
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Тобола» Канчельскис заявил, что не может уволить главного тренера
Новости
RSS RSS
Все новости