«Бенфика» переиграла «Брагу» в Кубке Португалии

«Бенфика» выиграла у «Браги» в матче 1/8 финала Кубка Португалии — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

На 8-й минуте встречи гости вышли вперед благодаря автоголу Жоау Мариу. Лиссабонской команде удалось отыграться и выйти вперед еще до перерыва. В самом начале второй половины «Браге» удалось сравнять счет. На 70-й минуте норвежский полузащитник Фредрик Эурснес забил победный гол.

Соперник «Бенфики» по четвертьфиналу определится после жеребьевки.