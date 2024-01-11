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Сегодня, 02:06

«Бенфика» переиграла «Брагу» в Кубке Португалии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бенфика» выиграла у «Браги» в матче 1/8 финала Кубка Португалии — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

На 8-й минуте встречи гости вышли вперед благодаря автоголу Жоау Мариу. Лиссабонской команде удалось отыграться и выйти вперед еще до перерыва. В самом начале второй половины «Браге» удалось сравнять счет. На 70-й минуте норвежский полузащитник Фредрик Эурснес забил победный гол.

Соперник «Бенфики» по четвертьфиналу определится после жеребьевки.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Брага
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