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«Арока» обыграла «Эшторил» в стартовом матче чемпионата Пртугалии

Сергей Разин
корреспондент
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«Арока» в матче стартовом тура чемпионата Пртугалии на свом поле обыграла «Эшторил» со счетом 4:3.

У хозяев отличились Рафа Мухика, Кристо и Сантос Карвальо, Волней Фельтес забил в свои ворота. Гости ответили точными ударами Джордана Холсгроува, Жуано Эдуардо и Алехандро Маркеса. При этом на 37-й минуте при счете 1:1 «Арока» осталась вдесятером.

Во втором туре «Арока» 20 августа встретится с «Визелой», «Эшторил» в этот же день сыграет с «Риу Аве».

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