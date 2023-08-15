«Бенфика» уступила «Боавиште» в стартовом туре чемпионата Португалии

«Бенфика» в матче стартового тура чемпионата Португалии на выезде уступила «Боавиште» со счетом 2:3.

В составе гостей отличились Анхель Ди Мария и Рафа Силва, у хозяев дубль оформил Роберт Боженик, забив свой второй гол на 90+13-й минуте, еще один гол забил Бруну Лоуренсо, реализовавший пенальти на 90-й минуте. При этом «Бенфика» на 50-й минуте при счете 1:0 осталась вдесятером после удаления Петара Мусы, на 90+11-й минуте команды уравнялись составы после красной карточки Лоуренсо.

В следующем матче «Бенфика» 19 августа встретится с «Эштрелой», «Боавишта» в этот же день сыграет с «Портимоненси».