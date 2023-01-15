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Сегодня, 20:12

Голевая передача Кокорина не спасла «Арис» от поражения в матче с АЕКом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Арис» в матче 19-го тура чемпионата Кипра на своем поле проиграл АЕКу со счетом 3:4.

Причем решающий гол был забил на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.

Российский нападающий «Ариса» Александра Кокорин вышел на замену на 71-й минуте встречи и отдал голевую передачу в эпизоде с третьим голом команды.

В текущем сезоне россиянин отметился пятью голами и тремя результативными передачами в 14 матчах чемпионата Кипра.

«Арис» в последних шести матчах не одержал ни одной победы: 5 ничьих и 1 поражение. Команда идет на четвертом месте в чемпионате, набрав 34 очка.

АЕК удерживает первое место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка.

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П2

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1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Александр Кокорин
ФК АЕК (Ларнака)
ФК Арис (Лимасол)
1
0
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