Бенезема поделился мнением о будущем Роналду в «Аль-Насре»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что думает об экс-партнере Криштиану Роналду.

«Думаю, Криштиану в порядке. Мы встречались с ним. Надеюсь, он сможет продолжать забивать голы и решать исход матчей», — цитирует Бензема As.

В пятницу, 13 января, Роналду посетил тренировку «Реала», которая прошла на стадионе «Аль-Насра» в Саудовской Аравии. 37-летний португалец и другие игроки его команды наблюдали за тренировкой мадридского клуба со скамейки запасных.

В конце декабря Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года.