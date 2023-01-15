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Сегодня, 20:45

Бенезема поделился мнением о будущем Роналду в «Аль-Насре»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что думает об экс-партнере Криштиану Роналду.

«Думаю, Криштиану в порядке. Мы встречались с ним. Надеюсь, он сможет продолжать забивать голы и решать исход матчей», — цитирует Бензема As.

В пятницу, 13 января, Роналду посетил тренировку «Реала», которая прошла на стадионе «Аль-Насра» в Саудовской Аравии. 37-летний португалец и другие игроки его команды наблюдали за тренировкой мадридского клуба со скамейки запасных.

В конце декабря Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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обе забьют - да

22%

1.65
Карим Бензема
Криштиану Роналду
0
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