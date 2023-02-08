Семин считает, что работа в кипрской «Кармиотиссе» пойдет на пользу Кержакову

Российский тренер Юрий Семин высказался о назначении россиянина Александра Кержакова на должность главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

«Тренер не должен долго быть без работы, тем более молодой — Кержаков достаточное время был нее. Раз работа есть, значит, все пойдет на пользу. Остальное зависит от него. Он молодой и талантливый парень. В российских командах он хорошо сработал. Не знаю, почему ему после не нашлось места. Хороший тренер. Дальше желаю ему только удачи», — цитирует Семина «Чемпионат».

Сегодня, 8 февраля, кипрский клуб объявил о назначении Кержакова главным тренером команды. В сезоне-2021/22 специалист тренировал «Нижний Новгород». Он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.