«Америка» ждет предложений по Вергаре, которым интересуется «Локомотив»

Президент «Америки» из Кали Маурисио Ромеро прокомментировал ситуацию с будущим нападающего Дувана Вергары, которым интересовался «Локомотив».

— «Пока по Вергаре нет ничего нового. Переговоры по нему были, но мы надеемся, что в ближайшие несколько дней поступят еще два предложения, — цитирует Ромеро OneFootball.

Агент игрока сообщил, что интерес к его клиенту проявляют клубы из Украины, Италии, Португалии и Бразилии.

В 2020 году Вергара принял участие в 8 матчах за «Америку де Кали», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего форварда в 1,1 миллиона евро.