Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Америка» ждет предложений по Вергаре, которым интересуется «Локомотив»

16:00
Теги:

Президент «Америки» из Кали Маурисио Ромеро прокомментировал ситуацию с будущим нападающего Дувана Вергары, которым интересовался «Локомотив».

— «Пока по Вергаре нет ничего нового. Переговоры по нему были, но мы надеемся, что в ближайшие несколько дней поступят еще два предложения, — цитирует Ромеро OneFootball.

Агент игрока сообщил, что интерес к его клиенту проявляют клубы из Украины, Италии, Португалии и Бразилии.

В 2020 году Вергара принял участие в 8 матчах за «Америку де Кали», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего форварда в 1,1 миллиона евро.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир