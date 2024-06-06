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Агент нападающего болгарского «Локомотива» Нтело прокомментировал возможный переход игрока в «Химки»

Виктория Кравченко
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Представитель нападающего болгарского «Локомотива» Митчи Нтело Юнус Ю Омури отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Химки».

«Химки» действительно интересуются Митчи. Клуб связывался с нами, но переговоры пока не ведем. Кроме того, многие агенты из России контактируют со мной насчет игрока. Сам Нтело не против попробовать себя в России. Здесь сильный чемпионат. Мы готовы рассмотреть разные варианты«, — цитирует Ю Омури Sport24.

В сезоне-2023/24 он провел за команду из Пловдива 15 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654031-predstavitel-ntelo-khimki-deystvitelno-interesuyutsya-mitchi-mnogiye-agenty-iz-rossii-kontaktiruyut-so-mnoy
ФК Химки
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