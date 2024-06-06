Оздоев: «Это мой самый результативный сезон в карьере. Столько голов я еще не забивал»

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев рассказал, за счет чего его команда стала чемпионом Греции в сезоне-2023/24.

«За счет единства коллектива. Все работали с максимальной отдачей — каждый футболист, каждый тренер, работник клуба. Все живут клубом — от владельца до работников, стригущих газон, организующих форму для команды. Надо обязательно отметить болельщиков. Каждый житель города по-настоящему фанатеет от клуба и поддерживает его на трибунах. Это создает особую атмосферу и помогает нам побеждать», — приводят «Известия» слова Оздоева.

Также футболист ответил на вопрос о том, остался ли он доволен своим выступлением в минувшем сезоне.

«Более чем. Это мой самый результативный сезон в карьере. Восемь голов — столько я еще никогда не забивал в чемпионате. И отыграл в основе почти все матчи, а их было много», — добавил он.

Оздоев выступает за ПАОК с 2023 года. До этого он играл в турецкой команде «Фатих Карагюмрюк», российских «Зените», «Тереке», «Рубине» и «Локомотиве».