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Оздоев: «Это мой самый результативный сезон в карьере. Столько голов я еще не забивал»

Алина Савинова
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Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев рассказал, за счет чего его команда стала чемпионом Греции в сезоне-2023/24.

«За счет единства коллектива. Все работали с максимальной отдачей — каждый футболист, каждый тренер, работник клуба. Все живут клубом — от владельца до работников, стригущих газон, организующих форму для команды. Надо обязательно отметить болельщиков. Каждый житель города по-настоящему фанатеет от клуба и поддерживает его на трибунах. Это создает особую атмосферу и помогает нам побеждать», — приводят «Известия» слова Оздоева.

Также футболист ответил на вопрос о том, остался ли он доволен своим выступлением в минувшем сезоне.

«Более чем. Это мой самый результативный сезон в карьере. Восемь голов — столько я еще никогда не забивал в чемпионате. И отыграл в основе почти все матчи, а их было много», — добавил он.

Оздоев выступает за ПАОК с 2023 года. До этого он играл в турецкой команде «Фатих Карагюмрюк», российских «Зените», «Тереке», «Рубине» и «Локомотиве».

Источник: Известия
Магомед Оздоев
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