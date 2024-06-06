Тошич — о возможном трансфере Зукича в ЦСКА: «Насколько я знаю, они довольны тем, как он играет»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о полузащитнике «Войводины» Деяне Зукиче.

22 мая появилось фото, как скаут московского ЦСКА Алан Дзагоев в компании Тошича и экс-игрока ЦСКА Милоша Красича смотрят игру «Црвены Звезды» и «Войводины» в финале Кубка Сербии (2:1).

«Как всем уже понятно, Алан приезжал, я его встретил. Мы с ним вместе смотрели финал Кубка Сербии между «Црвеной Звездой» и «Войводиной». До этого они еще смотрели несколько матчей. Насколько я знаю, они довольны тем, как он выглядит и играет. Так что я только в качестве легенды клуба встречал вторую легенду. Просто провели время вместе», — сказал Тошич «СЭ».

Ранее издание Евро-Футбол.ру сообщало, что ЦСКА согласовал условия трансфера 23-летнего полузащитника.

Зукич является воспитанником академии «Войводины». Всего за команду из Сербии он провел 196 матчей, забил 33 гола и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зукича в 1,8 миллионов евро.