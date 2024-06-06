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Оздоев рассказал, чем чемпионат Греции отличается от РПЛ

Алина Савинова
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Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев сравнил чемпионаты России и Греции. По его мнению, в РПЛ все команды находятся примерно на одном уровне, в то время как в Греции разница в классе между клубами очень большая.

«Интрига в прошедшем сезоне и там, и там была на загляденье (улыбается). В Греции с этим даже еще запутаннее было — четыре команды боролись за титул: мы, «Панатинаикос», «Олимпиакос» и АЕК. Такого там никогда не было. Про Россию вы и так знаете: когда до последнего тура шансы на чемпионство сохраняют три команды, это здорово. Редко такое увидишь в каком-либо чемпионате. Какой из двух чемпионатов сильнее? Трудно сравнивать. В Греции первые четыре команды намного сильнее остальных. Разница в классе огромная. В России турнир более ровный. Все 16 команд достаточно хороши, нет слабых клубов. И в отдельном матче каждый может обыграть каждого», — приводят «Известия» слова Оздоева.

В минувшем сезоне 31-летний Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОКа. Российский футболист выступает за черно-белых с 2023 года.

Источник: Известия
Магомед Оздоев
Футбол
РПЛ
ФК ПАОК
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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Оренбург – Спартак
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