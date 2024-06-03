Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:01

Российские клубы интересуются игроком «Сепахана» и сборной Ирана Юсефи

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный агент Эмануэль Курто рассказал, что российские клубы заинтересованы в приобретении защитника «Сепахана» Арии Юсефи.

«Было несколько запросов от российских клубов по Юсефи. Для иранских игроков российская лига — это отличный опыт», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В сезоне-2023/24 Юсефи сыграл 24 матча за «Сепахан», в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 450 тысяч евро.

Юсефи также является игроком сборной Ирана. За национальную команду своей страны он дебютировал в январе 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Сепахан
0
Читайте также
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Мбаппе — о переходе в «Реал»: «Сбывшаяся мечта»
Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск в 1995 году
Безумный Макдэвид выбил Дадонова и затащил «Ойлерз» в финал КС! Что произошло после матча «Эдмонтон» - «Даллас»
В Киеве отвергли необходимость обращения Зеленского в КС по поводу легитимности
Минсельхоз РФ сообщил о готовности ввести режим ЧС из-за ущерба от заморозков
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду пропустит товарищеский матч сборной Португалии с Финляндией

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости