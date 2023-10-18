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Сегодня, 20:16

Алжир приостановил футбольный чемпионат в знак солидарности с сектором Газа

Виктория Кравченко
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Федерация футбола Алжира на сайте сообщила о приостановке всех национальных соревнований в знак солидарности с жителями сектора Газа. Матчи чемпионата Алжира приостановлены до дальнейшего уведомления, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ближайшие встречи сборной Палестины пройдут на территории Алжира и что страна также возьмет на себя все расходы, связанные с этими встречами.
В Алжире 21 ноября пройдет матч отбора к ЧМ-2026 между сборными Палестины и Австралии.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231018/futbol-1903692934.html?in=l
Сборная Алжира по футболу
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