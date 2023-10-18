Алжир приостановил футбольный чемпионат в знак солидарности с сектором Газа

Федерация футбола Алжира на сайте сообщила о приостановке всех национальных соревнований в знак солидарности с жителями сектора Газа. Матчи чемпионата Алжира приостановлены до дальнейшего уведомления, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ближайшие встречи сборной Палестины пройдут на территории Алжира и что страна также возьмет на себя все расходы, связанные с этими встречами.