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Сегодня, 15:17

Corriere della Sera: 20-летний нападающий «Милана» Робак пропал без вести в Швеции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норрчепинг», пропал без вести, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 20-летний нападающий уже 14 дней не выходит на связь. Представители шведского клуба, а также родители игрока не знают, что произошло с нападающим. Отмечается, что Робак не предупреждал товарищей по команде о возможной отлучке.

Спортивный директор «Норрчепинга» пытался дозвониться до игрока, однако это не увенчалось успехом.

Шведский футболист находится в аренде в «Норчепинг» с марта 2023 года и провел за клуб три матча.

Источник: https://www.corriere.it/sport/calcio/23_ottobre_19/emil-roback-scomparso-l-attaccante-milan-non-si-trova-14-giorni-de98818a-6e46-11ee-945f-3f883a74fca3.shtml
Футбол
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