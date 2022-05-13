Алексей Еременко: «С братом строим академию в Гамбии»
Экс-полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что вместе с младшим братом Романом собирается открыть академию в Африке.
— Что за академия у вас строится в Гамбии?
— Это мы с братом Романом занимаемся. Уже давно. Я представляю, как все должно работать. Человек пятьдесят будут тренироваться на новеньком искусственном поле, которое в Турции заказал.
— Сколько стоит ваш проект?
— Гораздо дешевле, чем в Европе.
— Счет на миллионы долларов?
— Нет-нет! Что вы! Я ж не сатурновскую базу строю. Но для Африки все довольно солидно. А почему Гамбия — там безопасно!
— Неужели?
— Если сравнивать с другими странами — вполне. Находится прямо у моря, внутри Сенегала, где тоже полно сильных футболистов. Академия-то будет для всех!
— Когда откроется?
— Месяца через три-четыре. Пока я в России, всем занимается Момоду Сисей, бывший форвард сборной Гамбии. Я с ним в «Кайрате» играл. Живет в 500 метрах от поля.