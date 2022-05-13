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Алексей Еременко: «С братом строим академию в Гамбии»

Алексей Еременко вместе с братом Романом собирается открыть академию в Африке
Александр Кружков
,  
Юрий Голышак
Читать «СЭ» в
Роман Еременко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что вместе с младшим братом Романом собирается открыть академию в Африке.

— Что за академия у вас строится в Гамбии?

— Это мы с братом Романом занимаемся. Уже давно. Я представляю, как все должно работать. Человек пятьдесят будут тренироваться на новеньком искусственном поле, которое в Турции заказал.

— Сколько стоит ваш проект?

— Гораздо дешевле, чем в Европе.

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— Счет на миллионы долларов?

— Нет-нет! Что вы! Я ж не сатурновскую базу строю. Но для Африки все довольно солидно. А почему Гамбия — там безопасно!

— Неужели?

— Если сравнивать с другими странами — вполне. Находится прямо у моря, внутри Сенегала, где тоже полно сильных футболистов. Академия-то будет для всех!

— Когда откроется?

— Месяца через три-четыре. Пока я в России, всем занимается Момоду Сисей, бывший форвард сборной Гамбии. Я с ним в «Кайрате» играл. Живет в 500 метрах от поля.

Роман Еременко
Алексей Еременко-младший
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