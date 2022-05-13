Алексей Еременко: «Перевез из Африки в Латвию около 25 игроков. Двое оказались неграмотными»

Алексей Еременко рассказал, что перевез из Африки в Латвию 25 игроков

Экс-полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что покинул юрмальский «Спартак», где занимал пост спортивного директора.

— Вы до сих пор спортивный директор в юрмальском «Спартаке»?

— Нет, в январе ушел.

— Почему?

— Провел там четыре года. Как говорят в таких случаях? «Пришло время двигаться дальше»?

— Именно так и говорят.

— У меня строится своя академия в Гамбии. Времени на Юрмалу уже не хватало.

— Платили вам, наверное, тысячи две евро, не больше?

— Мне вообще ничего не платили. Ни цента!

— Все на дружеских отношениях с Марко Трабукки, хозяином клуба?

— У нас договор был такой: собираем команду, которая для молодых африканцев становится трамплином в Европу. Мне — процент от продажи. Но не учли, что из латвийской лиги очень тяжело организовать трансфер. Уезжают оттуда единицы. Со временем понял — молодым игрокам легче из Африки перебраться в Европу, чем из России или Балтии.

— Для нас это новость.

— В Африке на любом турнире скауты со всей Европы! Как муравьи — везде! А турниры идут регулярно — увозят оттуда футболистов пачками.

— Вы привезли в Юрмалу штук семь негров.

— Стоп-стоп! Афроамериканцев!

— В данном случае — просто африканцев.

— Я тут подсчитал — за четыре года перевез из Африки около 25 игроков. Это хлопотно! Особенно в Евросоюз. Визы, документы... Одну букву не так напишешь в анкете — через три недели ответ из посольства: «Отказано». Столько геморроя!

— Какой клиент доставил вам особенно много головной боли?

— Да я ко всему был готов. Когда с Трабукки затевали проект, понимали, что африканцев придется обучать элементарному. Как вилку держать, как нож. Что руками кушать не стоит.

— Неграмотные попадались?

— Ну... Были. Двое. У одного африканца, помню, во всех документах была разная подпись. Мы вгляделись: «Можешь одинаково?» — «О'кей!» Снова выводит новую закорючку. Только не подумайте, что я над ними смеюсь! Рассказываю как есть.