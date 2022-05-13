Алексей Еременко: «Шаманы кровью курицы вымазывали мою фотографию»
Экс-полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в Африке столкнулся с шаманами.
— Когда-то в «Спартаке» Кебе швырял куриные кости под кровать, и даже Олег Иванович не в силах был отучить...
— Куриные кости? Это для Африки особая история! Я тоже сталкивался. Мне и угрозы приходили.
— А-а, это связано с колдовской темой?
— С чем же еще?! Когда ты постоянно работаешь в Африке, многие на тебя обижаются. Кому-то не помог, кого-то не отправил в Европу, выбрал другого. Злятся! Вы бы заглянули в мой телефон — на блоке человек тридцать. Все — африканские номера.
— Игроки? Или агенты?
— Агенты. Если обижаются — начинают шаманить. Много всякого насылают. Там в это очень верят. О-очень! Шаманские дела на высоте.
— Против вас шаманили?!
— Да! Кровью курицы вымазывали мою фотографию. Грозили: «Если не сделаешь то-то, тебе конец...» Чего только не было!
— Смешно вам такое?
— Почему смешно? Неприятно! В тех краях завистники на каждом шагу! Не случайно у самых звездных африканских футболистов есть свои шаманы. Которые защищают от других шаманов. От колдовства.
— С собой в Европу шаманов везут?
— Нет. Сидят в Африке колдуют. Прекрасно себя чувствуют.
— Вы таких людей видели?
— Разумеется. Выглядит примерно так, как вы себе представляете. Деревня, старый дом. Шаманские... штучки. Чьи-то зубы, куски курицы. Ну, весь набор. Лучше держаться подальше.