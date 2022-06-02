Алан Пардью спустя 34 дня покинул пост тренера софийский ЦСКА

Софийский ЦСКА объявил об уходе Алана Пардью с поста главного тренера команды. Он был назначин на этот пост в апреле 2022 года.

Причиной ухода стало поведение болельщиков команды. После поражения в финале Кубка Болгарии фанаты закидали темнокожих игроков бананами.

Стоит отметить, что последним местом работы английского специалиста был голландский «Ден Хааг», где он проработал всего четыре месяца.

Также Пардью ранее работал тренером в «Ньюкасле», «Вест Хэме» и «Кристал Пэлас».