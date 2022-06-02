Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 07:41

Алан Пардью спустя 34 дня покинул пост тренера софийский ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Софийский ЦСКА объявил об уходе Алана Пардью с поста главного тренера команды. Он был назначин на этот пост в апреле 2022 года.

Причиной ухода стало поведение болельщиков команды. После поражения в финале Кубка Болгарии фанаты закидали темнокожих игроков бананами.

Стоит отметить, что последним местом работы английского специалиста был голландский «Ден Хааг», где он проработал всего четыре месяца.

Также Пардью ранее работал тренером в «Ньюкасле», «Вест Хэме» и «Кристал Пэлас».

Футбол
ФК ЦСКА (София)
Алан Пардью
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Робот с Госуслуг не нашел Fan ID. Что нужно знать о «паспорте болельщика», который появился в России с 1 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов вернулся в Будапешт и начал подготовку к Лиге чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости