Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:36

В Камеруне Это`О обвинили в коррупции и обратились в ФИФА

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Самюэль Это&amp;#039;О.
Фото Global Look Press

Экс-игрока «Барселоны» и «Анжи», ныне президента Федерации футбола Камеруна Самюэля Это`О обвинили в коррупции.

Соответствующее письмо футбольная лига страны направила президенту ФИФА Джанни Инфантино, сообщает Marca. В нем представители чемпионата Камеруна призвали отстранить Это`О от занимаемой должности.

Отмечается, что помимо коррупции бывший форвард обвиняется в организации договорных матчей. Об этом 19 июля сообщало издание Sport News Africa.

Ранее дочь Это'О Эрика До Росарио Ньевес потребовала приговорить отца к году тюрьмы. Он имеет задолженность по алиментам, которая, по словам адвоката девушки, составляет 90 тысяч евро.

Самюэль Это`О
Футбол
ФИФА
2
0
Читайте также
Польша объявила о бойкоте матчей против российских футбольных команд
Благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в России
Путин провел встречу с Кадыровым
Военные ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда в ЛНР
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алан Дзагоев согласовал контракт с греческой «Ламией»
Новости
RSS RSS
Все новости