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Сегодня, 21:25

Агент Шеттине заявила, что у футболиста нет предложений от российских клубов

Алина Савинова
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Футбольный агент Росио Саес Кановас рассказала, что информация о переходе нападающего «Браги» Гильерме Шеттине в «Урал» не соответствует действительности.

«Шеттине перейдет в «Урал»? Нет, это неправда. У нас нет предложений от российских клубов», — приводит «РБ Спорт» слова Кановас.

Сезон-2022/23 27-летний футболист провел в аренде в «Грассхоппер». Он принял участие в 21 матче за швейцарскую команду, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

«Урал» занял 11-е место в чемпионате России по итогам прошедшего сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shettine-u-nas-net-predlozhenij-ot-rossijskih-klubov/
Футбол
ФК Урал
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