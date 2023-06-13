Агент Шеттине заявила, что у футболиста нет предложений от российских клубов

Футбольный агент Росио Саес Кановас рассказала, что информация о переходе нападающего «Браги» Гильерме Шеттине в «Урал» не соответствует действительности.

«Шеттине перейдет в «Урал»? Нет, это неправда. У нас нет предложений от российских клубов», — приводит «РБ Спорт» слова Кановас.

Сезон-2022/23 27-летний футболист провел в аренде в «Грассхоппер». Он принял участие в 21 матче за швейцарскую команду, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

«Урал» занял 11-е место в чемпионате России по итогам прошедшего сезона.