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Сегодня, 14:46

Агент Барбоза сообщил, что российский вратарь Злобин может получить португальское гражданство

Карен Саркисян
Корреспондент
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Агент Паулу Барбоза сообщил, что вратарь «Фамаликана» Иван Злобин может получить португальское гражданство. 25-летний россиянин играет в Португалии с 2015 года.

«Может ли Иван получить португальское гражданство? Теоретически — да, — приводит слова Барбозы Legalbet. — Если захочет, то может получить. Но я не знаю, планирует ли Иван. Может ли смена гражданства положительно повлиять на карьеру Злобина в Португалии? Да. В «Фамаликане» много иностранцев. Возможно, его статус — одна из причин того, что он не играет».

Также агент назвал другие причины того, что вратарь не играет.

«Все в Португалии знают, что Злобин хороший вратарь. «Фамаликан» — нестабильная команда, там часто меняют тренеров и состав, и это не помогает. Иван должен думать, что делать дальше», — сказал он.

В октябре 2015 года Злобин перешел из ЦСКА в «Лейрию», а через год — в «Бенфику». В августе 2020 года «Фамаликан» купил его у лиссабонского клуба за 1 миллион евро.

В нынешнем сезоне он не провел ни одной игры. После 5 туров чемпионата Португалии «Фамаликан» занимает 15-е место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/agent-barboza-rossiyanin-zlobin-mozhet-poluchit/
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Иван Злобин
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