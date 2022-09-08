Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
Олимпиада
ЮФЛ
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:15

Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин рассказал о будущем после окончания действующего контракта

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о своем будущем после окончания действия контракта с клубом.

«После четырех радостных лет в этом клубе мне хотелось бы двигаться дальше. Я жил и играл во многих странах, поэтому открыт к новым приключениям. Могут это быть Нидерланды? Долго адаптироваться к футболу в Эредивизи точно не придется!» — цитирует De Telegraaf Хайкина.

27-летний россиянин перешел в норвежский клуб в 2019 году. Срок его действующего контракта рассчитан до 31 декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне голкипер провел за «Буде-Глимт» 8 матчей в квалификации Лиги чемпионов, пропустил 8 голов и 5 раз сыграл на ноль.

Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бывшая жена Кокорина выложила фото с гонщиком «Формулы-1» Леклером
Как правильно менять масло в автомобиле: 3 практических совета
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин прокомментировал поражение от «Мольде»

Агент Барбоза сообщил, что российский вратарь Злобин может получить португальское гражданство
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости