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Сегодня, 19:33

Агент Паоло Фернандеса рассказал, что «Волос» не хочет продавать полузащитника в «Спартак» из-за Абаскаля

Агент Паоло Фернандеса заявил, что полузащитник может перейти из «Волоса» в «Ахмат»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Альберт Ботинес, агент полузащитника греческого «Волоса» Паоло Фернандеса, рассказал, почему трансфер игрока в «Спартак» может сорваться.

«Со стороны «Волоса» все сложно, — цитирует «РБ Спорт» Ботинеса. — Они не хотят продавать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля. В свое время клуб плохо закончил сезон после его ухода. Они предпочитают попытаться продать Паоло в «Ахмат», с этим клубом также ведутся переговоры».

29 августа Ботинес в разговоре с «СЭ» подтвердил новость о том, что «Спартак» сделал «Волосу» официальное предложение по покупке 24-летнего испанца.

Хавбек прошел академию «Манчестер Сити», однако играл только за резервную команду «горожан».

Его контракт с греческим клубом рассчитан до 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-fernandesa-volos-ne-hochet-otdavat-igroka-spartaku-iz-za-abaskalya-greki-predpochitayut-ahmat/

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан 1
Интер 1
1-й тайм

ТБ 2.5

28%

1.94

Обе забьют - да

25%

1.76

Ф2(0)

16%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Арсенал

Обе забьют - да

21%

1.61

Х2

19%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

25%

1.96

ТБ 2.5

24%

1.73

Удаление - да

13%

2.75
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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