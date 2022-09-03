Агент Паоло Фернандеса рассказал, что «Волос» не хочет продавать полузащитника в «Спартак» из-за Абаскаля

Агент Паоло Фернандеса заявил, что полузащитник может перейти из «Волоса» в «Ахмат»

Альберт Ботинес, агент полузащитника греческого «Волоса» Паоло Фернандеса, рассказал, почему трансфер игрока в «Спартак» может сорваться.

«Со стороны «Волоса» все сложно, — цитирует «РБ Спорт» Ботинеса. — Они не хотят продавать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля. В свое время клуб плохо закончил сезон после его ухода. Они предпочитают попытаться продать Паоло в «Ахмат», с этим клубом также ведутся переговоры».

29 августа Ботинес в разговоре с «СЭ» подтвердил новость о том, что «Спартак» сделал «Волосу» официальное предложение по покупке 24-летнего испанца.

Хавбек прошел академию «Манчестер Сити», однако играл только за резервную команду «горожан».

Его контракт с греческим клубом рассчитан до 2023 года.