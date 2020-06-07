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АЕК Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом» и упустил шанс подняться на второе место

23:35
7 июня. Афины. АЕК — «Панатинаикос» — 1:1. Фото АЕК
7 июня. Афины. АЕК — «Панатинаикос» — 1:1. Фото АЕК
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АЕК дома сыграл вничью с «Панатинаикосом» (1:1) в матче 27-го тура плей-офф чемпионата Греции. Встреча прошла в Афинах.

В составе хозяев отличился форвард Марко Ливая. У гостей единственный мяч забил нападающий Федерико Македа.

АЕК, который тренирует Массимо Каррера, занимает третье место с 52 очками в турнирной таблице Суперлиги. «Панатинаикос» — 4-я строчка и 45 баллов. При этом на втором месте располагается ПАОК с 52 очками.

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