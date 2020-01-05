АЕК Карреры одержал третью победу в четырех последних играх
18:32
АЕК обыграл «Панаитоликос» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Греции. В составе команды Массимо Карреры дважды отличился бывший форвард «Рубина» Марко Ливая, еще один гол на счету нападающего Даниэле Верде.
Для АЕКа эта победа стала третьей в четырех последних играх.
«Панаитоликос» с 8 очками располагается на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата Греции. АЕК — третье место и 31 балл.
В следующем туре АЕК сыграет в гостях с ПАОКом.
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