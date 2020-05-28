18-летний защитник «Спортинга» продлит контракт с отступными в 45 миллионов евро. Им интересовался «Милан»
18:33
Защитник «Спортинга» Эдуарду Куарежма продлит контракт с клубом, сообщает A Bola.
По сведениям источника, 18-летний португалец заключит соглашение до 2025 года с отступными в 45 млн евро. Ранее Куарежмой неоднократно интересовался «Милан», однако такая стоимость может помешать трансферу в итальянский клуб.
Куарежма выступает за команду «Спортинга» до 23 лет, за которую провел 23 матча и заработал три желтые карточки.
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