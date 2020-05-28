Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

18-летний защитник «Спортинга» продлит контракт с отступными в 45 миллионов евро. Им интересовался «Милан»

18:33
Теги:

Защитник «Спортинга» Эдуарду Куарежма продлит контракт с клубом, сообщает A Bola.

По сведениям источника, 18-летний португалец заключит соглашение до 2025 года с отступными в 45 млн евро. Ранее Куарежмой неоднократно интересовался «Милан», однако такая стоимость может помешать трансферу в итальянский клуб.

Куарежма выступает за команду «Спортинга» до 23 лет, за которую провел 23 матча и заработал три желтые карточки.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир