18-летний защитник «Спортинга» продлит контракт с отступными в 45 миллионов евро. Им интересовался «Милан»

Защитник «Спортинга» Эдуарду Куарежма продлит контракт с клубом, сообщает A Bola.

По сведениям источника, 18-летний португалец заключит соглашение до 2025 года с отступными в 45 млн евро. Ранее Куарежмой неоднократно интересовался «Милан», однако такая стоимость может помешать трансферу в итальянский клуб.

Куарежма выступает за команду «Спортинга» до 23 лет, за которую провел 23 матча и заработал три желтые карточки.