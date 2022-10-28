«Перед игрой с «Монако» попросил у Головина футболку». Черчесов — об историческом успехе в Лиге Европы

«СЭ» поговорил с главным тренером «Ференцвароша» , впервые за 47 лет пробившегося в евровесну.

После матча с «Монако» (1:1) наш корреспондент встретился с российским специалистом на базе клуба.

«Саша опять доставил нам неприятности»

— «Ференцварош» сыграл с «Монако» вечером в четверг, а уже в пятницу утром вы на базе. Почему не дали команде выходной?

— Нам нужно готовиться к следующему матчу (30 октября с «Залаэгерсером». — Прим. Г.К.). Чем быстрее восстановимся и поймем, кто на что способен, тем быстрее примем необходимые решения. Ночь была короткой. Как говорил мой тренер, в труде все пройдет. Так что лучше поработаем.

— Психологически сложно перестраиваться с еврокубковых встреч на чемпионат Венгрии?

— После первого матча с «Монако» и после «Трабзонспора» сделали это безболезненно. А вот после «Црвены» было сложно — у нас выпало много футболистов. Мы не большие любители ротации, но в итоге у нас 75-80 процентов состава, который до этого выходил на поле, не играл. Поэтому определенный дисбаланс присутствовал. Ранее в Кубке, кстати, наблюдалось то же самое.

В общем, нюансов много. Сейчас посмотрим, кто в каком состоянии — матч буквально через день, станем думать, как выходить из ситуации. Например, у нас вчера было только четыре защитника. И когда Паску поменяли, Траоре стал левым защитником, хотя никогда в жизни там не выступал. А в центре обороны вышел номинальный правый защитник. В этом плане команда справилась.

— Как на это реагируют люди? Для Траоре перевод на левый фланг обороны не стал шоком?

— Мы же просчитываем все эти вещи во время подготовки. Перед встречей в Монако, на прогулке, я предупредил Траоре: не удивляйся, если исполнишь левого защитника — у нас некого ставить, если что-то случится. В четверг до матча такого разговора не было, но во время игры пришлось принимать это решение.

— Кто-то в таких условиях вас удивил? Возможно, тем, что включил внутренние ресурсы и ярко себя проявил.

— Меня никто не удивляет. Я же ребят каждый день вижу и чувствую, кто на что способен. Более того, вижу потенциал для роста. Против «Монако» никто до своего пика не дошел. Во всяком случае в моем понимании. Но допускаю, что могу быть слишком критичным в оценках.

— У «Ференцвароша» мощная поддержка трибун. Болельщики сильно помогают?

— Конечно. Кто в футбол играл и выходил на поле такого стадиона, понимает: когда тебя поддерживают, чувствуешь прилив энергии, а соперник, наоборот, борется с давлением. Это очень важный момент.

— Не могу не спросить про Головина. Как он вам во вчерашнем матче?

— Саша опять доставил нам неприятности. Он очень подвижный. Вечей, который по нему действовал, футболист немного другого плана и в целом справился. Другое дело, что из-за мобильности, резкости и футбольного интеллекта Головина мы все равно не до конца за ним уследили. Плюс стандарты — в его исполнении практически все опасны. Последний штрафной, после которого «Монако» чудом не забил, тоже исполнял Саша.

После финального свистка не удалось пересечься, но до матча виделись. Попросил у него маечку для товарища — Головин передал через массажиста.

«Весна предстоит напряженная. И, надеюсь, долгая»

— Знаю, что вы — человек, который всегда смотрит вперед. Что дальше?

— Через пару дней у нас игра в чемпионате. Потом — «Трабзонспор». 13 ноября последний матч в круге — после этого отправим народ в сборные. Надеюсь, Лайдуни и братья Ммаэ попадут в окончательные заявки своих национальных команд — Туниса и Марокко. Будем болеть за них на чемпионате мира.

Команду мы решили не держать. Отпустим футболистов и перед Новым годом соберем на 10 дней. После — во время Рождества и Нового года — еще раз отпустим. А 4 января встретимся снова. В итоге люди отдохнут три с половиной недели, а потом еще 10 дней — для них это будет полезно.

Первый сбор проведем недалеко отсюда, а в январе отправимся в Турцию или Испанию, где сыграем несколько контрольных матчей. Так как мы не участвуем в первом раунде плей-офф Лиги Европы, а сразу попали в 1/8 финала, у нас открывается два окна — уже в четверг обсуждали эту ситуацию, обязательно спланируем подготовку правильно. Весна предстоит напряженная. И, надеюсь, долгая.

— С учетом выхода туда, стоит ли ждать усиления в зимнее трансферное окно?

— После матча с «Монако» разговаривали об этом с президентом, вице-президентом и директором «Ференцвароша». Они, правда, еще шампанского выпили, а я только посмотрел... Меня спрашивали насчет переходов, но это непростой момент. Потому что есть коллектив, который дает результат. И нужно понимать, сколько времени уйдет у новичка на адаптацию, каким бы сильным он ни оказался. Например, Траоре вписался сразу, а кому-то понадобилось время.

Не говоря уже о том, что нашу команду в принципе непросто усилить. А если кто-то и сможет, то он будет стоить денег. Нужно очень скрупулезно прорабатывать такие моменты.

Станислав Черчесов. ФК «Ференцварош»

В четверг, кстати, Маркиньос вышел, который многим нравится: забил в последнем матче чемпионата, до этого отличился в Кубке. Так вот ему понадобилось семь-восемь месяцев, прежде чем начать давать результат.

Так что посмотрим. Я уважаю и люблю работать с теми, кто есть в моем распоряжении, а не где-то далеко.

— «Ференцварош» впервые за 47 лет вышел в евровесну. Из России было много звонков с поздравлениями?

— Мне набирали после финального свистка, и когда я открыл список пропущенных, уже ночь была. Но на сообщения постарался ответить.