«Краснодар» отомстит за ЦСКА? «Быки» сыграют с хорватским «Динамо»

Рассказываем, кто достался в соперники черно-зеленым в 1/16 финала Лиги Европы

Тренер

Летом на одной из домашних трибун стадиона «Максимир» появился баннер из пяти букв: MCOIS. Болельщики загребского «Динамо», знаменитые на весь мир BadBlueBoys, этим посланием призвали к отставке руководителей клуба. Аббревиатура расшифровывается и переводится на русский так: «Цыгане Мамичи, отвалите от святыни».

Братья Здравко и Зоран Мамичи — печально известные люди в Хорватии. Здравко долго работал исполнительным директором «Динамо», а в 2018 году был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы за махинации при переходах Луки Модрича в «Тоттенхэм» и Деяна Ловрена в «Лион». Однако за день до суда Мамич уехал в Боснию, где и живет до сих пор — у него есть гражданство этой страны.

Младший брат Здравко — Зоран Мамич, и именно он сейчас тренирует «Динамо». В 2018-м его тоже осудили за уклонение от уплаты налогов, но на меньший срок — 4 года 11 месяцев. Почему он на свободе? В Хорватии осужденные на срок до пяти лет не заключаются под стражу сразу, а имеют право на подачу апелляции. Суд все еще идет, а Мамич-младший спокойно тренирует «Динамо». Причем он сам себя назначил на должность летом — Мамич работает и спортивным директором клуба.

Звезды

Если бы «Краснодару» попался «Манчестер Юнайтед» или «Милан», то этот пункт текста был бы ярче. У «Динамо» сейчас только одна звезда, но и ее потенциал еще нужно раскрыть — 18-летний защитник Йошко Гвардиол (автор первого мяча в последнем матче с ЦСКА). Его еще в сентябре купил «Лейпциг» за 16 миллионов евро, но в немецкий клуб юный хорват перейдет только в следующем году.

Отметим и швейцарского форварда Марио Гаврановича — лучшего бомбардира чемпионата Хорватии. Ему 31, он никогда не был звездой топ-уровня, но пару лет поиграл за «Шальке» и был в заявке сборной Швейцарии на двух чемпионатах мира.

Стоимость состава

«СЭ» сравнивал цену «Динамо» и ЦСКА в октябре, и оказалось, что армейцы в два раза дороже. Состав хорватского клуба и сейчас стоит 74 миллиона евро, если верить transfermarkt.de, а самым дорогим футболистом команды остается вратарь Доминик Ливакович. «Краснодар» превосходит соперника по цене — 116 миллионов евро.

Место в лиге

Загребская команда проводит великолепный сезон. Если бы не гол Кристияна Бистровича, то «Динамо» стало бы первой командой в истории Лиги Европы, не пропустившей ни одного мяча. В чемпионате команда Зорана Мамича тоже играет отлично: делит первое место с «Осиеком», но имеет две игры в запасе. За весь текущий сезон «Динамо» проиграло только в двух матчах: тому же «Осиеку» в чемпионате, а также «Ференцварошу» в отборочном турнире Лиги чемпионов.