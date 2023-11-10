«Ливерпуль» повержен в Тулузе, «Карабах» проиграл после травмы Лунева, Миранчук и Оздоев — в плей-офф

Рассказываем о главных матчах 4-го тура групповых раундов Лиги Европы и Лиги конференций.

«Марсель» дал шанс «Аяксу»

Группа В

Начав подавать признаки жизни в национальном первенстве и выиграв на неделе два матча, «Аякс» все же оказался несостоятелен на европейском уровне. На большее можно было рассчитывать только при отсутствии собственных грубых ошибок, а они никуда не делись. Так, при счете 0:0 защитник столь неудачно пытался отдать мяч назад, что подарил его сопернику. Как результат — четвертый английский гол Ансу Фати, который вскоре после начала второго тайма вернул должок удвоившему счет Адингре.

Амстердамцам же еще и откровенно не везло. Можно вспомнить удар в защищающего ворота «чаек» голкипера голландской сборной Вербрюггена. Однако это была мелочь в сравнении с атакой Бробби, после которой мяч попал в штангу, прокатился по ленточке и вылетел в поле, ударившись в другую стойку. В итоге «Аякс» обновил еще один печальный клубный рекорд — впервые не смог выиграть на своем поле шесть подряд еврокубковых матчей (=2-4). Впрочем, победа «Марселя» над АЕК оставила голландцам шанс на плей-офф.

Группа B

И В Н П М О 1. Марсель 4 2 2 0 10-6 8 2. Брайтон 4 2 1 1 8-5 7 3. АЕК 4 1 1 2 5-8 4 4. Аякс 4 0 2 2 4-8 2

30 ноября. АЕК — Брайтон, Марсель — Аякс.

Миранчук без заслуженного балла

Группа С

«Рейнджерс» ушли в отрыв как от проигравшего в Севилье «Ариса», так и от поверженной на «Айброкс» пражской команды. «Спарта» же оказалась не готова к стартовому штурму. Сначала грубая ошибка защитника помогла отличиться Данилу, а потом со своим опекуном в штрафной эффектно разобрался Кантуэлл. Когда же чехи сократили отставание, «джерс» ответили, едва начав с центра поля. Как выяснилось после подсказки ВАР, Данилу по неосторожности попал в пятку защитнику. Отмена гола сохранила интригу до финального свистка, но не отменила успех команды Филиппа Клемана.

Группа C

И В Н П М О 1. Бетис 4 3 0 1 7-3 9 2. Рейнджерс 4 2 1 1 4-3 7 3. Спарта Пр 4 1 1 2 5-6 4 4. Арис Л 4 1 0 3 5-9 3

30 ноября. Славия Пр — Бетис, Рейнджерс — Арис Л.

Группа D

Джан Пьеро Гасперини наконец-то вспомнил о существовании Алексея Миранчука и выпустил его на замену при скользком счете 1:0. Минимальное преимущество «Аталанта» добыла благодаря настырности своих защитников — зацепившегося за мяч Рафаэла Толои и поразившего цель Джимсити. А российский полузащитник, вступив в игру на 86-й минуте, едва не записал на свой счет результативную передачу. Миранчук сделал для этого все, протолкнув мяч на ход ворвавшемуся в штрафную Пашаличу, однако бывший спартаковец не сумел переиграть вратаря. Впрочем, и одного взятия ворот хватило, чтобы «Аталанта» гарантировала себе выход из группы. Но будет ли евро-весна у Миранчука — станет понятно в январе, когда он может сменить команду.

Группа D

И В Н П М О 1. Аталанта 4 3 1 0 7-3 10 2. Спортинг Л 4 2 1 1 6-5 7 3. Штурм 4 1 1 2 4-5 4 4. Ракув 4 0 1 3 2-6 1

30 ноября. Аталанта — Спортинг Л, Штурм — Ракув.

Группа Н

Получивший вызов в сборную России Андрей Лунев в первом матче против своей бывшей команды пропустил от «Байера» пять мячей, однако в ответной встрече ему удалось остановить атаку лучшей на данный момент команды Германии. А ведь леверкузенцы выставили вполне себе боевой состав, и Хаби Алонсо оставил в резерве только пару ключевых игроков. Лунев несколько раз выручил «Карабах», но не доиграл до финального свистка, попросив замену на 84-й минуте, и уже без него хозяева пропустили решающий мяч.

Впрочем, вопросов к сменщику россиянина Гугешашвили не может быть никаких, а развязка игры — несчастный случай для команды Гурбана Гурбанова. Роковым оказался пенальти, который назначили за попадание мяча в руку. Реализовавший 11-метровый Бонифас не только обеспечил «Байеру» выход в плей-офф с первого места, но и оформил рекорд «аспириновых» — 11 побед подряд. А «Карабаху» нужно, как и в первом круге, брать очки против прямых конкурентов — «Мольде» и «Хеккена».

«В таких эпизодах симпатия к большим клубам чувствуется. Я высказал свое недовольство судье. Я смотрел эпизод. Если футболист не видит мяча, то, что ему делать? В Германии, уверен на 100 процентов, за такое пенальти не назначили бы», — цитирует Гурбанова Azerisport.com. Также тренер сообщил, что у Лунева после сильного удара боли в колене, а точная информация появится в пятницу.

Группа H

И В Н П М О 1. Байер 4 4 0 0 12-2 12 2. Карабах 4 2 0 2 3-6 6 3. Мольде 4 2 0 2 9-5 6 4. Хеккен 4 0 0 4 2-13 0

30 ноября. Мольде — Карабах, Хеккен — Байер.

Французская магия

Группа Е

«Ливерпуль» начал игру в Тулузе бодро. Было давление, были моменты, включая попадание Гомеса в перекладину, а потом соперник поймал свой шанс. Это Деннум на фланге отобрал мяч у Цимикаса, и после сольного прохода норвежца шансы Келлехера на спасение свел к нолю коварный рикошет. Не повезло? Юрген Клопп так не думал, сразу после перерыва бросив в бой свой стратегический резерв в лице Салаха, Собослои и Александра-Арнолда.

Только и это не помогло. «Тулуза» во втором тайме была великолепна. Отменили гол Даллинги из-за фола на Матипе? Голландский снайпер стал только злее, и через несколько минут забил по всем правилам, пробив из-под того же защитника красных. А стоило гостям спровоцировать сокративший отставание автогол, фиолетовые тут же ответили еще одной мощной результативной атакой. Но «Ливерпуль» эпохи Клоппа — это символ характера и умения сражаться до конца.

Тем более, на концовку вышли еще и Нуньес с Диогу Жотой. И регулярно забивающий в еврокубках португалец снова отличился, а его успех обеспечил горячую концовку. Очередное спасение было близко, однако спасительный гол Куансы отменили из-за попадания мяча в руку Мак Аллистера. Франция остается для «Ливерпуля» заколдованной страной, где в пяти последних матчах случились две ничьих и три поражения. Причем с пятью разными соперниками — «Лионом», «Лиллем», «ПСЖ», «Бордо» и теперь «Тулузой».

Группа E

И В Н П М О 1. Ливерпуль 4 3 0 1 12-5 9 2. Тулуза 4 2 1 1 6-8 7 3. Юнион 4 1 1 2 3-7 4 4. ЛАСК 4 1 0 3 5-6 3

30 ноября. Ливерпуль — ЛАСК, Тулуза — Юнион.

Драма команды Пилипчука

«Шерифу» не повезло в концовке прошлого матча, но упущенный тогда отличный момент — мелочь в сравнении с драмой, которую приднестровская команда пережила в Швейцарии. Хотя сначала могло показаться, что удача решила вернуть тираспольцам долги. Не суливший неприятностей банальный прострел трансформировался в автогол защитника «Серветта». Однако в концовке случилась настоящая драма. Сначала после сейва Коваля мяч после рикошета отлетел на ногу сопернику, а в компенсированное время был назначен неоднозначный пенальти. Вдобавок ко всему «Шериф» потерял удаленных на последних минутах Зохури и Кики.

Теперь с большой долей вероятности команда экс-тренера «Спартака» Романа Пилипчука останется без европейской весны. Чтобы отправиться в плей-офф Лиги конференций, им нужно набрать больше очков, чем имеющий сейчас фору в три балла и перевес по личным встречам «Серветт». Только ничья и победа против лучших команд группы — «Ромы» и заслуженно обыгравшей команду Жозе Моуринью «Славии» — ненаучная фантастика. Скорее всего, в следующем туре итальянцы и чехи оформят выход в плей-офф.

«Астана» без важнейшей победы

Группа С

Победа «Астаны» в Приштине вернула команду в борьбу за европейскую весну, и главный тренер казахстанцев Аркадий Бабаян назвал ответную игру с «Балкани» главной в этом году. К ней хозяева подошли, испытывая определенные проблемы, так как Вороговский, Томашевич и Йованчич вернулись в общую группу лишь пару дней назад, а во время одной из последних тренировок дискомфорт почувствовал нападающий сборной Аймбетов.

Отчасти это сказалось на игре, по ходу которой «Астана» владела инициативой, но создала не так много моментов. По ходу второго тайма гости и вовсе играли скорее по своему сценарию, однако финальный штурм астанинцы организовали. И как раз Аймбетов едва не забил в компенсированное время, но итог — всего лишь ничья. Теперь решающим для «Астаны» станет игра с загребским «Динамо», и 30 ноября нужно будет прыгнуть выше головы. В этом сезоне хорваты встречались с казахстанцами в квалификации Лиги чемпионов и в первом круге, трижды победив с суммарным счетом 11:1.

Группа С

И В Н П М О 1. Виктория Пл 4 4 0 0 5-1 12 2. Астана 4 1 1 2 4-8 4 3. Балкани 4 1 1 2 3-3 4 4. Динамо З 4 1 0 3 5-5 3

30 ноября. Балкани — Виктория Пл, Астана — Динамо З.

Группа D

Никита Хайкин пропустил в ситуации, когда шансов на спасение у него не было. Мяч из штрафной был направлен в дальний верхний угол, однако это успех Бинголя, который на 53-й минуте вышел вместо Зайнутдинова, не принес «Бешикташу» даже морального удовлетворения. А «Буде-Глимт» в Стамбуле действовал, словно хозяин, что подтверждала статистика. До этого ни один соперник «орлов» в этом сезоне не наносил уже к перерыву 10 ударов и не показывал столь высокий коэффициент ожидаемых голов (xG 1,60).

То есть, норвежцы за первые 45 минут забили меньше, чем должны были. Успех же принесла подача, после которой защита хозяев проспала ускорение Мумбаньи. И он же после перерыва подсек мяч над вратарем. Интересно, какая карьера ждет дальше камерунского форварда, у которого с учетом всех турниров набралось уже 23 гола в текущем сезоне? Мумбанья стал идеальным наследником превратившегося в звезду бундеслиги Бонифаса, а его сегодняшний дубль приблизил «Буде» к плей-офф. Оформить выход в евро-весну можно в следующем туре — в домашней игре с главным конкурентом «Лугано».

Группа D

И В Н П М О 1. Брюгге 4 3 1 0 7-2 10 2. Буде Глимт 4 2 1 1 5-3 7 3. Лугано 4 1 1 2 4-7 4 4. Бешикташ 4 0 1 3 5-9 1

30 ноября. Бешикташ — Брюгге, Буде Глимт — Лугано.

Группа G

Отметившись голом в победном матче с «Олимпиакосом» (4:2), Магомед Оздоев в Лиге конференций снова вышел на замену. В прошлой игре с «Абердином» российский полузащитник заработал решающий пенальти, но тут обошлось без победы. Хотя «эффект джокера» получился практически мгновенным, и всего через две минуты после появления на поле Саматта, вступивший в игру вместе с Оздоевым, вывел ПАОК вперед. А гости спаслись после классного штрафного в исполнении полузащитника сборной Ирландии Макграта. Для них второе набранное в турнире очко стало успехом, да и греки не расстроились. За два тура до финиша они вышли в плей-офф.

Группа G

И В Н П М О 1. ПАОК 4 3 1 0 10-7 10 2. Айнтрахт Ф 4 3 0 1 10-3 9 3. Абердин 4 0 2 2 6-8 2 4. ХИК 4 0 1 3 3-11 1

30 ноября. Айнтрахт Ф — ПАОК, ХИК — Абердин.

Статистика дня

1-м футболистом «Спортинга», реализовавшим два пенальти в еврокубковом матче, стал полузащитник Педру Гонсалвеш.

10 лет назад выступавший за «Марсель» Дрогба забил «Ливерпулю» в обоих еврокубковых матчах. Теперь того же добился форвард «Тулузы» Даллинга.

14 матчей продлилась голевая серия нападающего «Ромы» Лукаку в Лиге Европы.

15 матчей составляет домашняя победная серия «Астон Виллы» с учетом всех турниров.