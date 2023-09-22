Жиго: «Марселю» хотелось победить, но ведь могли и проиграть, так что одно очко для нас — окей»

Защитник «Марселя» Самюэль Жиго прокомментировал ничью с «Аяксом» (3:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

«По итогам игры эмоции позитивны. Дважды нам забили, а после этого мы отыгрались, проявив характер. Естественно, нам хотелось сегодня победить, но ведь могли и проиграть, так что одно очко для нас — окей. Мы отдавали себе отчет в том, что у «Аякса» много сильных сторон. Это команда, которая любит владеть мячом. Но к схватке мы сегодня были готовы. И полагаю, что болельщикам, присутствовавшим на стадионе, игра тоже понравилась», — цитирует пресс-служба УЕФА Жиго.

После 1-го тура «Марсель» и «Аякс» делят вторую и третью строчку в группе B (1 очко).