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Сегодня, 01:27

Жиго: «Марселю» хотелось победить, но ведь могли и проиграть, так что одно очко для нас — окей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Марселя» Самюэль Жиго прокомментировал ничью с «Аяксом» (3:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

«По итогам игры эмоции позитивны. Дважды нам забили, а после этого мы отыгрались, проявив характер. Естественно, нам хотелось сегодня победить, но ведь могли и проиграть, так что одно очко для нас — окей. Мы отдавали себе отчет в том, что у «Аякса» много сильных сторон. Это команда, которая любит владеть мячом. Но к схватке мы сегодня были готовы. И полагаю, что болельщикам, присутствовавшим на стадионе, игра тоже понравилась», — цитирует пресс-служба УЕФА Жиго.

После 1-го тура «Марсель» и «Аякс» делят вторую и третью строчку в группе B (1 очко).

 
Александр Кокорин празднует забитый гол с&nbsp;пенальти. Кокорин забил в еврокубках впервые за пять лет! Правда, «Арис» все равно проиграл свой стартовый матч Лиги Европы
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2039204--ajax-vs-marseille/
Самюэль Жиго
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Марсель
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