Защитник «Милана» Томори надеется, что опыт игры в Англии поможет ему против «МЮ»

Защитник «Милана» Фикайо Томори, арендованный у «Челси», поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет 11 марта.

«Мы знаем, что это важный матч для обеих команд. Это первая игра, и она будет сложной. Мы две великие команды с прекрасными традициями, так что будет отличный матч. Мы изучали «Манчестер Юнайтед», знаем, что у них есть быстрые нападающие. Надеюсь, мой опыт в Англии поможет», — приводит слова Томори Football Italia.

Томори является воспитанником «Челси» и арендован «Миланом» в январе 2021 года.