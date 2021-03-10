Артета заявил, что «Арсеналу» не следует недооценивать «Олимпиакос»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса». Встреча пройдет 11 марта в Греции.

«Нам нужно пройти очень далеко, чтобы попасть в Лигу чемпионов через Лигу Европы. То же самое и в премьер-лиге. Очки, которые мы потеряли в трех выездных матчах АПЛ в некоторой степени подводят итоги нашего сезона. Мы должны научиться побеждать. Это самое важное, что мы должны улучшить.

Мы не можем недооценивать «Олимпиакос». Они попали в этот турнир из Лиги чемпионов. Это команда, которая привыкла играть в еврокубках, и они обыграли нас в прошлом году», — приводит слова Артеты BBC Sport.