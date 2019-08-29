«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и не попала в группу Лиги Европы

Луганская «Заря» в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы сыграла вничью с «Эспаньолом» — 2:2. Дважды каталонцы выходили вперед и дважды украинцы отыгрывались. «Эспаньол» вышел в групповой турнир, в первой встрече он одержал победу со счетом 3:1.

В параллельном матче «Мальме» повторно обыграл израильский клуб «Бней-Игуда» и вышел в групповой турнир Лиги Европы.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Заря Лг» (Украина) — «Эспаньол» (Испания) — 2:2 (0:1)

Голы: Феррейра, 34 (0:1). Леднев, 54 (1:1). Варгас, 62 (1:2). Русин, 78 (2:2).

«Эспаньол» (Испания): Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Калеро, Лопес, Гранеро, Дардер (Виктор Санчес, 66), Рока, Мелендо, Феррейра (У Лэй, 73), Варгас (Кампусано, 77).

Судья: Петреску (Румыния).

29 августа. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена».

«Бней-Иегуда» (Израиль) — «Мальме» (Швеция) — 0:1 (0:1)

Гол: Молинс, 7.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

29 августа. Петах-Тиква. Стадион «HaMoshava Stadion».