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«Я хотел бы сделать и 11 замен». Моуринью объяснил четверную замену

04:35
Жозе Моуринью. Фото Twitter
Жозе Моуринью. Фото Twitter
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после матча 2-го тура Лиги Европы против «Антверпена» (0:1) объяснил свои тактические решения. Также он признал, что соперник был лучше.

— Я хотел бы сделать и 11 замен, — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью. — Я не сделал пятую в перерыве, потому что боялся длинных 45 минут. Между таймами попытался улучшить ситуацию, но этого оказалось недостаточно. Во втором тайме стали играть лучше. В конце концов, «Антверпен» получил то, что заслужил. Лучшая команда победила, а худшая — проиграла.

Антверпен — Тоттенхэм Хотспур

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