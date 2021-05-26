Дмитрий Черышев уверен в победе «Вильярреала» в финале Лиги Европы

Бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от финала Лиги Европы, в котором «Вильярреал» испанского тренера сыграет против «Манчестер Юнайтед».

Черышев работал с Эмери в андалусийском клубе в сезоне-2015/16.

«Уверен, сегодня будет красивый и интересный матч, — сказал Черышев «СЭ». — «Манчестер Юнайтед» силен своими именами, но команда Эмери постарается нивелировать все сильные стороны «МЮ». К тому же, Унаи еще и фартовый в этом турнире. Думаю, что его «Вильярреал» сегодня обязательно победит».

Финал Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет в среду, 26 мая. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

(Анастасия Гундорова)