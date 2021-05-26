Канчельскис считает, что «МЮ» выиграет в финале Лиги Европы со счетом 2:1

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего финала лиги Европы против «Вильярреала».

«Я думаю, нас ждет равный матч. Надо понимать, что это кубок, игра за него всегда непредсказуема. Любой футболист, любая команда могут не настроиться, предсказать что-то очень сложно. Мы видели недавний кубок Англии, где победителем стал «Лестер», хотя все надежды возлагали на «Челси». Конечно, у «Манчестер Юнайтед» шансов больше, но это на бумаге. Игра, несомненно, будет сложной. Думаю, матч завершится со счетом 2:1 в пользу «Манчестера». «Вильярреал» — хорошая команда. Тренер клуба, который три раза подряд выиграл лигу Европы знает, что такое кубковый финал», — сказал Канчельскис «СЭ».

Финал лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня, 26 мая. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

(Ангелина Коляда)