«Виктория Пльзень» в дополнительное время одолела «Антверпен», но вылетела из Лиги Европы
15 августа 2019, 23:37
«Виктория Пльзень» в 3-м отборочном раунде Лигие Европы по сумме двух матчей уступила «Антверпену».
Обе встречи в основное время закончились со счетом 1:0 в пользу хозяев. В дополнительное время чехи смогли у себя дома забить еще один гол, но бельгийцы также успели отличиться, что позволило им пройти в следующую стадию за счет гола забитого на чужом поле.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
«Виктория Пл» (Чехия) — «Антверпен» (Бельгия) — 2:1 д.в. (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Крменчик, 81 (1:0). Крменчик, 97 (2:0). Мбокани, 113 (2:1).
Предупреждение: Сек, 101.
Удаление: Сек (Антверпен), 101.
Судья: Масса (Италия).
15 августа. Пльзень. Стадион «Дусан Арена».
Счет по сумме двух матчей — 2:2