Виктория Лопырева поздравила «Севилью» с победой в Лиге Европы

Посол чемпионата мира-2018, Мисс России-2003 Виктория Лопырева отреагировала на победу «Севильи» над «Интером» (3:2) в финале Лиги Европы.

— Конте открыл новую страницу в истории Интера и был готов вернуть Евротитул в Милан, однако андалусийцы в очередной раз доказали, что кубок Лиги Европы по праву принадлежит им! Феноменальный результат, 6-ой кубок Лиги Европы уезжает на юг Испании! Поздравляю всех болельщиков Севильи, — написала у себя в Twitter Лопырева.