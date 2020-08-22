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Виктория Лопырева поздравила «Севилью» с победой в Лиге Европы

10:38
Виктория Лопырева. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Виктория Лопырева. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Посол чемпионата мира-2018, Мисс России-2003 Виктория Лопырева отреагировала на победу «Севильи» над «Интером» (3:2) в финале Лиги Европы.

— Конте открыл новую страницу в истории Интера и был готов вернуть Евротитул в Милан, однако андалусийцы в очередной раз доказали, что кубок Лиги Европы по праву принадлежит им! Феноменальный результат, 6-ой кубок Лиги Европы уезжает на юг Испании! Поздравляю всех болельщиков Севильи, — написала у себя в Twitter Лопырева.

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