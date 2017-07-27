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Виктор Классон: "В последние 15 минут на поле была одна команда – "Краснодар"

27 июля 2017, 23:44
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Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после победы над "Люнгбю" (2:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы отметил доминирование "быков" в концовке встречи. Также он обратил внимание на серьезный уровень противника, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

 
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Люнгбю" - 2:1. Магомед-Шапи СУЛЕЙМАНОВ (сверху) празднует победный гол с партнерами.Первая победа академии "Краснодара"

– Эмоции кое-какие все-таки остались, – сказал Классон. – На самом деле, была очень тяжелая игра. Датская команда оказалась очень сильной, плюс жара. Сочетание этих двух факторов сказалось на нашей игре. Но мы смогли вырвать победу.

– Удивил ли уровень "Люнгбю"?

– Нужно отдать должное датчанам – они достаточно сильны для своего уровня. Они провели хороший матч. Что у них получалось, может, даже лучше нас? Они очень хорошо играли в быстрый пас, в два касания. Кроме того, они быстро убегали в контратаки, с этим нам было тяжело бороться. Может, где-то в обороне им и везло, но в атаке они играли достаточно хорошо и умело.

– Медленная игра в пас – главная проблема "Краснодара"?

– Всю игру с "Люнгбю", все 90 минут мы прибавляли, то есть дальше мы играли все лучше, лучше и лучше. А в последние 15 минут вообще была одна команда на поле. Вообще, в двухраундовом противостоянии у нас есть четыре тайма, и два мы сейчас отыграли. Надеюсь, в Дании мы покажем качественный футбол и добьемся положительного результата.

Трансляция матча "Краснодар" - "Люнгбю"

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