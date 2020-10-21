Виктор Гончаренко: «Прошлогодний опыт позволяет надеяться на более удачное выступление в Лиге Европы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от старта сезона в Лиге Европы. 22 октября армейцы встретятся в первом туре с «Вольфсбергом», также им предстоят игры с загребским «Динамо» и «Фейеноордом».

— Глобальных изменений в составе точно не стоит ждать, — сказал Гончаренко. — Футболисты спокойно могут играть через три дня на четвертый. Может, нужно кому-то давать паузы, но глобальных изменений не будет.

Мы на год стали старше. К нам пришли новые игроки — обойма стала шире. Из-за этого мы стали сильнее. Нынешний ЦСКА отличается от прошлогоднего. Тот опыт, что мы получили прежде, позволяет надеяться на более удачное выступление в этом году в Лиге Европы.

Наша цель — в каждом матче играть на победу, а не делить турниры на важные и второстепенные. Мы нацелены подниматься как можно выше. Только в таких условиях футболисты прогрессируют.

ЦСКА в прошлом сезоне занял последнее место в группе с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».