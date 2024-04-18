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18 апреля, 23:57

«Байер» ушел от поражения в матче с «Вест Хэмом» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Алина Савинова
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Игроки «Байера» и «Вест Хэма».
Фото Reuters

«Байер» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы — 1:1.

Первый гол в этой встрече забил форвард команды хозяев Микаил Антонио — он отличился на 13-й минуте. Гости сравняли счет за минуту до окончания основного времени, за клуб из Леверкузена забитым мячом отметился Джереми Фримпонг.

Первая встреча между командами завершилась победой «Байера» со счетом 2:0. Команда Хаби Алонсо вышла в полуфинал Лиги Европы по сумме двух матчей, где сыграет против «Ромы».

Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
1:1
Байер

Футбол
ФК Байер
ФК Вест Хэм Юнайтед
1
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