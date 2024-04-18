«Байер» ушел от поражения в матче с «Вест Хэмом» и вышел в полуфинал Лиги Европы

«Байер» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы — 1:1.

Первый гол в этой встрече забил форвард команды хозяев Микаил Антонио — он отличился на 13-й минуте. Гости сравняли счет за минуту до окончания основного времени, за клуб из Леверкузена забитым мячом отметился Джереми Фримпонг.

Первая встреча между командами завершилась победой «Байера» со счетом 2:0. Команда Хаби Алонсо вышла в полуфинал Лиги Европы по сумме двух матчей, где сыграет против «Ромы».